2015-12-22 Rwanda: Le référendum décortiqué

Les Rwandais ont voté en masse, plus de 98&percnt, les jeudi 17 et vendredi 18 décembre lors d’un référendum constitutionnel qui doit permettre au général Paul Kagame de se présenter pour un nouveau mandat de 7ans et potentiellement de diriger le Rwanda jusqu’en 2034. Que l’on souligne la violation du principe du caractère général que doit revêtir une norme de loi, que l’on remette en cause le bien-fondé de la procédure, l’indépendance du parlement, les citoyens ont „ choisi « et le résultat est sans appel. Avec plus de 98&percnt de voix favorables, Paul Kagame a écarté le dernier obstacle constitutionnel vers une présidence à vie.